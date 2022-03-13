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Сотни тысяч жителей Мариуполя стали заложниками националистов

10:16
  • воскресенье
  • 13 марта 2022

Людей не выпускают из города

Гуманитарная ситуация в городах Украины становится катастрофической.  Об этом сообщает российский национальный Центр управления обороны. У людей, которых ВСУ используют в качестве живого щита и которые вынуждены прятаться по подвалам, заканчиваются продукты, лекарства, нет тепла и электричества.
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Националисты устраивают укрепления прямо в жилых домах. Тяжелейшая обстановка в Мариуполе, где в заложниках остаются сотни тысяч человек, включая иностранцев. Они фактически стали "мишенями" для бандитов, которых киевские власти выпустили из тюрем и дали в руки оружие, сообщает "ТВ Центр".

В ходе "мародёрских рейдов" по домам, угрожая физической расправой, они забирают у мирных граждан последние продукты, одежду, ценные вещи. Покинуть опасную зону людям не позволяют, а желающих эвакуироваться в Россию преследуют и угрожают расправой. 

"Киев по-прежнему продолжает цинично утверждать об отсутствии мирных жителей и иностранных граждан, желающих выехать на территорию Российской Федерации. Но ежедневный прирост количества обращений, поступающих по различным каналам связи от граждан Украины, а также иностранцев с просьбами об эвакуации, говорит об обратном. Только за истекшие сутки зафиксировано 19 963 таких обращений, а всего их уже 2 638 989 с конкретными фамилиями и адресами из практически двух тысяч населённых пунктов Украины", - сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

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