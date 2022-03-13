Российские военные эвакуировали из Херсона в Крым группу иностранцев

Людей спасли от националистов

Российские военные помогли эвакуировать из Херсонской области в Крым ещё 140 человек, в том числе, иностранцев. С просьбой об этом в наш МИД обратились посольства нескольких стран, сообщает "ТВ Центр".

На пограничных переходах были подготовлены дополнительные посты, чтобы людям не пришлось долго ждать. Все они рассказывают о катастрофической обстановке - предприятия не работают, в магазинах пустые полки.

Следующие остановки для эвакуированных - Новороссийск и Сочи, а затем дорога домой. Среди тех, кому помогли российские военные - граждане Турции, Индии, Литвы и США.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"