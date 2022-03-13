Минобороны представило новых героев спецоперации на Украине

Они самоотверженно сражались с противником

Во время спецоперации по защите мирных жителей Донбасса российские офицеры и солдаты проявляют настоящее мужество и высочайший профессионализм. О новых подвигах наших военнослужащих рассказали в Минобороны.

Самоотверженные действия расчёта старшего лейтенанта Ильи Дехтеря позволили нашим войскам продвинуться в подконтрольные ВСУ районы. Расчёт реактивной системы залпового огня "Ураган" под его командованием, оказавшись под обстрелом противника, продолжил точно поражать цели и маневрировать, успешно прикрывая подразделения российских военных, сообщает "ТВ Центр".

Командир танковой роты, старший лейтенант Роман Кулага в неравном бою - остановил националистов, которые вместе с иностранными наёмниками пытались захватить командный пункт нашей мотострелковой дивизии. Машина лейтенанта загорелась и была обездвижена в результате нескольких попаданий противотанковых ракет.

Экипаж получил ранения, но Роман в одиночку смог вывести из строя боевую машину пехоты противника, а когда закончились снаряды, из танкового пулемёта уничтожил остальных атакующих.

И ещё один пример мужества и отваги: водитель-санитар, младший сержант Антон Мягченков вместе с войсковой колонной оказался в засаде. Находясь под плотным огнём противника, рискуя собственной жизнью, младший сержант спас тринадцать раненых и доставил в госпиталь. Сам он получил контузию, когда рядом взорвался миномётный снаряд, целенаправленно выпущенный националистами по санитарному автомобилю.

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