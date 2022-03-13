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Украинские националисты устроили огневую точку в православном храме

10:58
  • воскресенье
  • 13 марта 2022

Они взяли в заложники монахов

Украинские националисты оборудовали огневые позиции в православном Николо-Васильевском монастыре в Никольском. Там они держали в заложниках около 300 мирных жителей и монахов.

Россия вывела из строя более 3500 военных объектов на Украине
Минобороны представило новых героев спецоперации на Украине

При освобождении населённого пункта часть боевиков уничтожена, остальные рассеяны, сообщил на традиционном утреннем брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Говоря об успехах спецоперации, он рассказал о том, что авиацией и ПВО ВКС России за минувшие сутки сбит один украинский самолёт Су-24 и два беспилотника.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью военных является демилитаризация и денацификация страны.

В свою очередь, Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов ежедневно организуются часы тишины и гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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