Украинские националисты устроили огневую точку в православном храме

Они взяли в заложники монахов

Украинские националисты оборудовали огневые позиции в православном Николо-Васильевском монастыре в Никольском. Там они держали в заложниках около 300 мирных жителей и монахов.

При освобождении населённого пункта часть боевиков уничтожена, остальные рассеяны, сообщил на традиционном утреннем брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Говоря об успехах спецоперации, он рассказал о том, что авиацией и ПВО ВКС России за минувшие сутки сбит один украинский самолёт Су-24 и два беспилотника.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью военных является демилитаризация и денацификация страны.

В свою очередь, Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов ежедневно организуются часы тишины и гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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