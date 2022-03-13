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Российские военные показали уничтожение пункта управления ВСУ с воздуха

11:23
  • воскресенье
  • 13 марта 2022

Снаряд точно поразил цель

Минобороны России опубликовало видео поражения украинского замаскированного пункта управления снарядом "Краснополь". Съёмки велись с воздуха в Киевской области. Высокоточный управляемый артиллерийский боеприпас наводился по лазерному лучу.
Российский десант высадился на украинский аэродром (видео)

Накануне российские военные показали, как на украинский аэродром с вертолётов высаживаются наши десантники. Военные выстроили круговую оборону вокруг объекта, обеспечив приём основных сил десанта.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации является демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие жителям Украины.

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