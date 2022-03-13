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Националисты перед бегством разрушили Волноваху

11:56
  • воскресенье
  • 13 марта 2022

Город надо восстанавливать

Российские военные освободили около трёхсот человек, в том числе священнослужителей, которых украинские националисты удерживали в заложниках на территории монастыря в Волновахском районе. Большинство боевиков уничтожены. Российские подразделения продолжают наступление. Поддержку оказывает авиация и артиллерия, сообщает "ТВ Центр".
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Минобороны России теперь публикует официальные карты наступления на широком фронте. За сутки войска продвинулись на 14 километров. В ответ на неуклонное продвижение отрядов ДНР и ЛНР ВСУ огрызаются артиллерией по объектам гражданской инфраструктуры. В Ясиноватой повреждены многоквартирные и частные дома.

Освобождённые города постепенно возвращаются к спокойной жизни. В Старобельске Луганской области начала работать военная комендатура ЛНР. Задача - обеспечить порядок и не допустить провокаций со стороны диверсионных групп националистов. Прохожим вежливо рассказывают о том, что временно действует комендантский час.

Освобождённая Волноваха встречает полной разрухой. Отступая, ВСУ, кажется, хотели стереть город с лица земли. По украинскому телевидению, конечно, расскажут, что это всё сделали русские. Но освобождённые жители, наконец, могут говорить свободно, кто стрелял по своим же соотечественникам.

Официальный Киев продолжает утверждать, что граждане Украины не хотят выезжать в сторону России и саботирует гуманитарные коридоры. СБУ начала проводить массовые проверки, задержания и аресты людей, которые пытаются получить защиту у России.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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