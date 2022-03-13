Обнародован исторический документ о включении Донбасса в состав Украины

Это произошло более ста лет назад

Документ, который предрёк судьбу Украины и Донбасса. Государственный архив обнародовал письмо Владимира Ленина от 1918 года. Шла гражданская война. С запада наступали немецкие оккупанты. Лидер большевиков призвал Донецко-Криворожскую республику встать единым фронтом с Украиной и фактически включил Донбасс в её состав. В итоге Россия утратила часть исторических территорий.

Этот тетрадный лист, исписанный с обеих сторон по сути предрешил судьбу Донбасса на следующие 100 лет. "В этом письме прямо сказано, чтобы товарищ Орджоникидзе передал Васильченко и Жакову (это наркомы Донецко-Криворожской республики) и другим, что, как бы они не ухитрялись выделиться от Украины - она, судя по географии Мельниченко, всё равно будет включена в Украину. И немцы будут ее завоёвывать" – говорит заместитель начальника отдела научно-информационной работы Российского госархива социально-политической истории Евгений Григорьев.

В феврале 1918 года немецкие войска по соглашению с антибольшевистским правительством УНР начали вторжение на Украину для борьбы с советской властью. Шла гражданская война. Авантюристы в Киеве претендовали на создание своего марионеточного государства, но оно было заметно меньше современной Украины. Без части земель на Западе. Без Одесской республики и без Донецко-Криворожской республики со столицей в Харькове, где синхронно шёл процесс формирования советской власти. Элиты там считали себя частью России и регион вошёл в состав РСФСР на правах автономии.

Все документы теперь хранятся в архиве. Ленин вопрос перерешил и своими жёсткими директивами буквально втиснул Донбасс в состав Украины. На решение Ленина, конечно, была реакция. Эти записки принадлежат большевичке Евгении Бош. Вот что она пишет. Собственно, Украиной можно считать: Черниговскую, Полтавскую, Подольскую, Волынскую и Киевскую губернии. Все же остальные области, населённые пришлым промышленным пролетариатом, осевшим в этих губерниях, экономически связаны с Великороссией, тяготеют больше к промышленному Петрограду, чем к крестьянской Украине. К тому же украинский язык, литература, обычаи им совершенно чужды.

Но мнением миллионов людей, которые проживали в Донбассе советское руководство не интересовалось. "Принимали решение в Москве. Ну какие могли быть во время гражданской войны референдумы. Решающим фактором была сила", - говорит руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов.

Так у России отняли часть исторических территорий. Ленин включил Донбасс в состав Украины, намеренно противопоставив националистам "сильную пролетарскую косточку". И чтобы советские рабочие сопротивлялись оккупационным немецким войскам. Вот решение Оргбюро ЦК РКП(б) - председатель Ленин: "Было поручено - просить товарища Сталина через бюро ЦК провести уничтожение КривДонбасса".

Ошибка стала видна лишь в 1991 году. А после Майдана на Украине начался националистический реванш. Последние восемь лет людей в Донбассе уничтожали, а в Киеве грезили вступлением в НАТО, ядерным оружием, и проведением парадов в Донецке, Севастополе и Москве. Так что сейчас речь идёт совсем не о прошлом, а о будущем нашей страны.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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