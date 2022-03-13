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Западные СМИ ввели цензуру на информацию с Украины

12:02
  • воскресенье
  • 13 марта 2022

Читатели не могут узнать правду

Французская газета Le Figaro убрала со своего сайта репортаж соотечественницы, журналистки Анн-Лор Боннель о реальном положении дел в Донбассе. Репортёр находится на месте событий и честно рассказывает аудитории о происходящем. С подобной цензурой она сталкивается не впервые.
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Несколько раз её грубо прерывали в эфире иностранных телеканалов, как только слышали мнение, отличное от официальной позиции большинства зарубежных СМИ.

Любая агрессия, будь то давление на независимых журналистов или нападки на Россию, опасно для самого Запада - предостерегает китайское издание Global Times. Автор статьи пишет о роли США в разжигании украинского конфликта и напоминает, что, играя с огнём, можно обжечься, сообщает "ТВ Центр".

Американский журнал American Spectator утверждает, что эпоха однополярного мира закончилась. Вашингтон должен смириться с потерей доминирующей роли в геополитике и обратить внимание на внутренние проблемы: высокую инфляцию, расизм в отношении белых, рост насилия в обществе и сомнительные гендерные теории.

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