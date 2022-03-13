В Госдуме напомнили о серьёзных нарушениях деятельности YouTube в России

Видеохостинг игнорирует наши законы

Западные IT- компании продолжают систематически нарушать требования действующего российского законодательства. А за последние две недели противоправные действия заметно участились, сообщает "ТВ Центр".

Так, американский видеохостинг YouTube цензурирует материалы российских СМИ и блокирует их аккаунты. Кроме того, администрация интернет-сервиса проигнорировала требования Роскомнадзора удалить почти две с половиной тысячи материалов с недостоверной информацией о специальной военной операции Вооруженных сил России в Донбассе.

Деструктивная политика компании касается многих сфер, говорят в Госдуме.

"Это не удаление запрещённого противоправного контента, контента не только и не столько имеющего какое-либо политическое звучание, оправдание терроризма, экстремизма, призывы к жестокости, расовая дискриминация, какие-либо шовинистические требования", - заявил глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

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