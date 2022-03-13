Он поможет раскрыть туристический потенциал России

В России стартовал новый сезон конкурса "Мастера гостеприимства", направленного на раскрытие туристического потенциала нашей страны. В проекте уже приняли участие свыше 50 тысяч человек.

Его цель - повысить престиж профессий в сфере туризма и сформировать новые стандарты сервиса. Жюри выберет лучшие работы, а их авторы получат государственную поддержку и помощь в реализации.

Участвовать в конкурсе смогут все желающие, заявки принимают до 5 апреля, сообщает "ТВ Центр".

"Мы видим сейчас колоссальный потенциал развития российской территории. Как раз конкурс "Мастера гостеприимства" направлен, в первую очередь, на развитие индустрии туризма в России. Поэтому в этом году мы расширяем линейку направлений", - сообщил заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей Алексей Агафонов.

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