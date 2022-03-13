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Бермуды лишили самолёты российских компаний лётных документов

13:33
  • воскресенье
  • 13 марта 2022

Но выход есть

Власти Бермуд оставили без лётных документов самолёты российских компаний. Приостановлены сертификаты лётной годности воздушных судов.
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Теперь зарегистрированные на Бермудах самолёты "Аэрофлота", S7, Utair и других российских компаний, фактически не имеют права подниматься в воздух. В России таких машин производства Airbus и Boeing насчитывается более семисот.

Это во многом политическое решение власти Бермудских островов (заморской территории Великобритании) приняли из-за международных санкций, введённых после начала спецоперации на Украине. До этого Евросоюз запретил поставку в Россию авиазапчастей и оборудования, а также техобслуживание самолётов на своих площадках.

Эксперты говорят, что единственным вариантом продолжения эксплуатации зарегистрированных на Бермудах самолётов может стать их перевод в российский реестр. Если это случится, для пассажиров ничего не изменится, заявил РБК гендиректор A11 Group Владислав Берлев.

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