Бермуды лишили самолёты российских компаний лётных документов

Но выход есть

Власти Бермуд оставили без лётных документов самолёты российских компаний. Приостановлены сертификаты лётной годности воздушных судов.

Теперь зарегистрированные на Бермудах самолёты "Аэрофлота", S7, Utair и других российских компаний, фактически не имеют права подниматься в воздух. В России таких машин производства Airbus и Boeing насчитывается более семисот.

Это во многом политическое решение власти Бермудских островов (заморской территории Великобритании) приняли из-за международных санкций, введённых после начала спецоперации на Украине. До этого Евросоюз запретил поставку в Россию авиазапчастей и оборудования, а также техобслуживание самолётов на своих площадках.

Эксперты говорят, что единственным вариантом продолжения эксплуатации зарегистрированных на Бермудах самолётов может стать их перевод в российский реестр. Если это случится, для пассажиров ничего не изменится, заявил РБК гендиректор A11 Group Владислав Берлев.

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