В Европе предостерегли от создания бесполётной зоны над Украиной

Это может привести к тяжёлым последствиям

В Европе опасаются создания бесполётной зоны над Украиной. Об этом с самого начала спецоперации по защите Донбасса просит страны Запада Владимир Зеленский.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что создание бесполётной зоны над Украиной могло бы привести к началу Третьей мировой войны.

"Когда кто-то просит бесполётную зону, это подразумевает способность и готовность сбивать российские самолёты, нарушающие её. Это означало бы расширение конфликта до третьей мировой войны, и очевидно, что мы не хотим этого делать", - отметил Боррель.

При этом он верит в эффективность антироссийских санкций и в то, что они способны ослабить российскую экономику. Правда, спецоперацию на Украине никакие ограничения не остановят, признал дипломат в интервью газете El Periódico.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации является демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие жителям Украины.

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