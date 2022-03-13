В Европе предостерегли от создания бесполётной зоны над Украиной

Это может привести к тяжёлым последствиям
В Европе опасаются создания бесполётной зоны над Украиной. Об этом с самого начала спецоперации по защите Донбасса просит страны Запада Владимир Зеленский.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что создание бесполётной зоны над Украиной могло бы привести к началу Третьей мировой войны.
"Когда кто-то просит бесполётную зону, это подразумевает способность и готовность сбивать российские самолёты, нарушающие её. Это означало бы расширение конфликта до третьей мировой войны, и очевидно, что мы не хотим этого делать", - отметил Боррель.
При этом он верит в эффективность антироссийских санкций и в то, что они способны ослабить российскую экономику. Правда, спецоперацию на Украине никакие ограничения не остановят, признал дипломат в интервью газете El Periódico.
24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации является демилитаризация и денацификация страны.
Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие жителям Украины.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"