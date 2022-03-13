ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о проверке поездов метро перед выходом на линии

17:02
  • воскресенье
  • 13 марта 2022

Это сложный процесс

Все поезда Московского метро тщательно проверяют перед запуском на линии. Подробности тестирования составов сообщил у себя Telegram-канале мэр Сергей Собянин.
Бочкарев: на строящейся станции метро "Физтех" начались монолитные работы

Проверка идёт по более чем ста параметрам. Она начинается на заводе-изготовителе, а затем продолжается в депо, где будет эксплуатироваться поезд.

Эксперты проверяют плавно ли едет и тормозит состав, хорошо ли очищается лобовое стекло в кабине машиниста, исправно ли работает свет в салоне. Если проверка пройдена, то после этого состав обкатывают по линии 300 километров без пассажиров.

Все данные тестирования сохраняются в едином веб-интерфейсе на одном устройстве. Как пояснил Собянин, с 2010 года темпы обновления поездов метро в столице - одни из самых быстрых в мире.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Депо метрополитена
Депо метрополитена
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.