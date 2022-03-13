Собянин рассказал о проверке поездов метро перед выходом на линии

Это сложный процесс

Все поезда Московского метро тщательно проверяют перед запуском на линии. Подробности тестирования составов сообщил у себя Telegram-канале мэр Сергей Собянин.

Проверка идёт по более чем ста параметрам. Она начинается на заводе-изготовителе, а затем продолжается в депо, где будет эксплуатироваться поезд.

Эксперты проверяют плавно ли едет и тормозит состав, хорошо ли очищается лобовое стекло в кабине машиниста, исправно ли работает свет в салоне. Если проверка пройдена, то после этого состав обкатывают по линии 300 километров без пассажиров.

Все данные тестирования сохраняются в едином веб-интерфейсе на одном устройстве. Как пояснил Собянин, с 2010 года темпы обновления поездов метро в столице - одни из самых быстрых в мире.

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