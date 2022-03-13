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Как отреагировал рынок на уход из России мировых автогигантов

15:24
  • воскресенье
  • 13 марта 2022

Трагедии не произошло

В Москве вырос спрос на автозапчасти. Связано это с уходом из России сразу нескольких крупных автомобильных брендов.

На официальном уровне звучит формулировка "приостановка деятельности", однако владельцам машин от этого не легче. Они ездят на них сейчас, а значит нужно проходить техобслуживание, текущий ремонт. Случаются и ДТП...

Александр Огородников выяснил как сервисные центры работают в эти дни и какие ещё проблемы кроме тотального подорожания могут подстерегать автолюбителей (смотрите видео).

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