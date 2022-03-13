Исполнилось 300 лет наблюдениям за погодой в России

С тех пор специфика работы метеорологов изменилась

300 лет назад, 8 марта 1722-ого года Петр Первый повелел начать в Российской Империи систематические наблюдения за погодой. Дату можно считать днём рождения отечественной метеорологии.

А сегодня без неё никуда. Точные прогнозы нужны лётчикам и капитанам дальнего плавания, агрономам и даже спортсменам.

Юлия Богоманшина выяснила, как сильно изменилось предсказание погоды за три века, почему не все прогнозы точные... Ну и узнала главное - когда придёт весна (смотрите видео).

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