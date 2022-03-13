Турция отказалась присоединяться к антироссийским санкциям

Это не решит проблем, считают в Анкаре

В Турции заверили, что не будут присоединяться к санкциям Запада против России. Об этом заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

По мнению главы турецкой дипломатии, ограничения не решат проблем, возникших после начала российской спецоперации на Украине, сообщает ТАСС.

"Мы считаем, что санкции не решат проблему. Например, закрытие воздушного пространства. Мы не можем его закрыть в соответствии с Конвенцией Монтрё. Это юридическое обязательство", - сказал Чавушоглу.

После начала Россией специальной операции по защите граждан Донбасса США, Евросоюз и ряд других стран ввели масштабные санкции против России. Они коснулись многих сфер: экономики, банков и финансов, промышленности и торговли.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации является демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие жителям Украины.

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