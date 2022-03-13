Запад заморозил половину золотовалютных резервов России

Этими средствами Москва распоряжаться не может

Из-за санкций Запада половина всех золотовалютных резервов России оказалась замороженной. Это около 300 миллиардов долларов США.

Министр финансов России Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия-1" сообщил, что страна не может использовать эти резервы. При этом, по словам главы Минфина, Россия не отказывается от своих обязательств по госдолгу и будет платить его в рублях, пока западные страны не разморозят золотовалютные резервы.

Силуанов также пообещал, что власти будут внимательно следить за инфляцией и ситуацией с пенсиями в стране. "Пенсионеры - это те люди, к которым очень пристальное внимание со стороны руководства страны. Поэтому мы будем внимательно смотреть за ситуацией с ценами. И, конечно, пенсионеров не дадим, что называется, в этих условиях в обиду", - сказал он.

Министр успокоил население и бизнес и сказал, что в бюджете достаточно ресурсов для обеспечения необходимых товаров и проведения расчётов.

После того, как Россия начала специальную операцию по защите граждан Донбасса, США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели масштабные санкции против Москвы. Они коснулись многих сфер: обороны и экономики, банков и финансов, промышленности и торговли, сотрудничества в космической сфере.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"