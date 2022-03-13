Появилась информация об участии Кадырова в спецоперации на Украине

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Глава Чечни Рамзан Кадыров прибыл на Украину. Об этом пишут ряд СМИ и Telegram-каналов, в частности RT.

Они публикуют короткое видео. На сделанных в очень тёмном помещении кадрах Рамзан Кадыров общается с чеченскими силовиками, принимающими участие в спецоперации.

Слышно, как глава Чечни говорит: "Бандеровцам и чеченоговорящим шайтанам пощады не видать. Задача - взять Киев". Из разговора можно предположить, что Кадыров находится в семи километрах от украинской столицы.

"Коммерсант" пишет, что на записи рядом с Кадыровым присутствует его помощник Даниил Мартынова. Согласно информации СМИ, он находится на Украине последние две недели.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации является демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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