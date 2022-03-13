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Бойцы ЛНР обнаружили массовые захоронения мирных жителей

18:15
  • воскресенье
  • 13 марта 2022

Их расстреляли украинские силовики

Бойцы ЛНР сообщили журналистам, что обнаружили места массового убийства мирных жителей. По словам официального представителя Народной милиции республики Ивана Филипоненко, украинские военные при отступлении использовали мирное население в качестве живого щита.
Появилась информация об участии Кадырова в спецоперации на Украине

Места массового убийства мирных жителей обнаружены в районе города Попасная на освобождённых территориях. "Оказывавшие сопротивление или пытавшиеся бежать были расстреляны", - приводит ТАСС слова Филипоненко.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Лидеры республик обратились к России за помощью.

Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации является демилитаризация и денацификация страны. Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры.

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