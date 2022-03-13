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Российский беспилотник уничтожил установку залпового огня на Украине (видео)

18:47
  • воскресенье
  • 13 марта 2022

Для атаки использовался высокоточный боеприпас

Российские военные показали видео уничтожения украинской установки залпового огня боевым дроном. Видео опубликовало Министерство обороны.
Российские военные показали уничтожение пункта управления ВСУ с воздуха

Украинское орудие было уничтожено беспилотным летательным аппаратом ВКС России с высоты более трёх тысяч метров. Для этого использовался высокоточный боеприпас.

Ранее Минобороны опубликовало видео поражения украинского замаскированного пункта управления. Съёмки велись с воздуха в Киевской области. Высокоточный управляемый артиллерийский боеприпас наводился по лазерному лучу.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации является демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие жителям Украины.

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