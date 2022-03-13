Неизвестные напали на православный храм в Оксфорде

Церкви нанесён большой ущерб

В Оксфорде совершено нападение на храм Святителя Николая Чудотворца Русской православной церкви Московского патриархата. Атака произошла рано утром.

Неизвестные ворвались в здание и нанесли приходу огромный ущерб. Как рассказал настоятель, протоиерей Стивен Платт, разграблен алтарь, взломаны сейф и ящики для пожертвований. Разгромлен книжный киоск.

Злоумышленники похитили ценности, важные для прихожан, в том числе святые мощи, кресты и алтарные принадлежности. Добычей погромщиков также стали деньги, собранные местной общиной для беженцев с Украины, сообщает "ТВ Центр".

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