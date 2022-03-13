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КСИР взял на себя ответственность за ракетный обстрел Ирака

17:32
  • воскресенье
  • 13 марта 2022

Удары наносились по израильским объектам в Эрбиле

Несколько ракет упали в районе генконсульства США в городе Эрбиль на севере Ирака минувшей ночью. По данным очевидцев, прогремело три взрыва. Сработали системы тревоги.

Ответственность за ракетный удар взял на себя иранский Корпус стражей исламской революции. Представители организации заявили, что их целью были объекты израильской разведывательной службы "Моссад".

В связи с инцидентом американское посольство в Багдаде усилило свою охрану и полностью закрыло территорию дипмиссии, сообщает "ТВ Центр".

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