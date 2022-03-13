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Минобороны отчиталось об уничтожении 180 иностранных наёмников на Украине

19:06
  • воскресенье
  • 13 марта 2022

По ним нанесён точечный удар

Российские военные утром 13 марта уничтожили украинские учебные центры в населённом пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский. Удар был нанесён высокоточным оружием большой дальности.
Российский беспилотник уничтожил установку залпового огня на Украине (видео)

В результате удара уничтожены до 180 иностранных наёмников и крупная партия иностранных вооружений, переправленных на Украину. Уничтожение прибывших на территорию страны иностранных наёмников будет продолжено, сообщил на традиционном вечернем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он привёл данные за минувшие сутки. Российским военным удалось установить контроль над населёнными пунктами Павловка, Никольское, Благодатное, Водяновка и Владимировка. Войска за день продвинулись по территории Украины на девять километров.

В воздухе были сбиты самолёт Су-24 и 11 беспилотных летательных аппаратов, в том числе два турецких "Байрактара".

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