Минобороны отчиталось об уничтожении 180 иностранных наёмников на Украине

По ним нанесён точечный удар

Российские военные утром 13 марта уничтожили украинские учебные центры в населённом пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский. Удар был нанесён высокоточным оружием большой дальности.

В результате удара уничтожены до 180 иностранных наёмников и крупная партия иностранных вооружений, переправленных на Украину. Уничтожение прибывших на территорию страны иностранных наёмников будет продолжено, сообщил на традиционном вечернем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он привёл данные за минувшие сутки. Российским военным удалось установить контроль над населёнными пунктами Павловка, Никольское, Благодатное, Водяновка и Владимировка. Войска за день продвинулись по территории Украины на девять километров.

В воздухе были сбиты самолёт Су-24 и 11 беспилотных летательных аппаратов, в том числе два турецких "Байрактара".

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