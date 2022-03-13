США предупредили Китай о неприятностях из-за помощи России

Белый дом пугает Пекин

США послали недвусмысленный сигнал Китаю: если Пекин вздумает помогать Москве, то его ждут определённые последствия. С угрозами в адрес китайских властей Белый дом поручил выступить советнику Джо Байдена по национальной безопасности Джейку Салливану.

"Мы внимательно следим за тем, в какой степени Китай на самом деле оказывает материальную и экономическую поддержку России. Мы донесли до Пекина, что не потерпим и не допустим, чтобы какая-либо страна пыталась компенсировать России её экономические потери от западных санкций", - сказал Салливан в эфире CNN.

При этом сотрудник администрации Байдена уклонился от ответа на вопрос – какие санкции ждут Китай в случае оказания помощи России.

После начала спецоперации по защите жителей Донбасса против России были объявлены беспрецедентные санкции со стороны США, Евросоюза и ряда других стран. Китай и Турция отказались присоединиться к ним.

Эксперты предполагают, что экономический ущерб от введённых ограничений России поможет компенсировать Китай. Он может обеспечить поставки в нашу страну определённых групп товаров, а также увеличить закупки российских углеводородов.

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