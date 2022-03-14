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Зеленский назвал задачу переговоров России и Украины

08:11
  • понедельник
  • 14 марта 2022

В понедельник делегации встретятся по видеосвязи

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в очередном видеообращении, что у киевской делегации на переговорах с Москвой есть "четкое задание".

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"Сделать все, чтобы состоялась встреча президентов, встреча, которую, я уверен, ожидают люди. Поняли, что это сложная история, тяжкий, но нужный путь", - сказал украинский лидер.

Он добавил, что Украина хочет получить "нормальные и действенные гарантии". О каких именно гарантиях идет речь, Зеленский не уточнил.

Ранее в Кремле сообщили, что новый раунд переговоров между Россией и Украиной состоится в понедельник в формате видеосвязи. Ожидаемое время начало встречи - 10:30 по Москве.

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