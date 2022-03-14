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Премьер Японии предложил создать новый мировой порядок

08:11
  • понедельник
  • 14 марта 2022

Речь идет в том числе о реформировании Совбеза ООН

Премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал агрессивными действия России в рамка спецоперации на Украине.

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"Агрессивные действия России - постоянного члена Совета Безопасности ООН, на котором лежит огромная ответственность за поддержание мира и стабильности международного сообщества, - говорят о необходимости создания нового мирового порядка", - сказал он (цитата по ТАСС).

Политик добавил, что задача реформировать Совбез ООН - непростая, но важная, а взгляды Японии по этому вопросу полностью разделяет Франция.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Заявленная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида
Премьер-министр Японии Фумио Кисида
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