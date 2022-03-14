Крым и Донбасс связали сухопутным коридором

Под контроль взята автомобильная дорога от Крыма до Мариуполя

Вице-премьер Крыма Георгий Мурадов заявил, что в рамках проведения спецоперации на Украине полуостров и Донбасс удалось связать сухопутным коридором.

"Крым и Донбасс теперь связывает сухопутный коридор по территории Украины. Под контроль взята автомобильная дорога от Крыма до Мариуполя", - приводит слова политика РИА "Новости".

Он добавил, что автомагистраль может стать подспорьем для поставок грузов гуманитарного характера, пока продолжаются бои с украинскими националистами.

Как уточнил Мурадов, залог будущего развития всего региона - в перевозках грузов через морские порты Крыма и ключевые порты Азовского моря, к которым относятся Мариуполь и Бердянск.

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