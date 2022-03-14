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Австралия ввела санкции против 33 российских бизнесменов

09:02
  • понедельник
  • 14 марта 2022

Под ограничения попали в том числе Роман Абрамович и Алексей Миллер

Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн сообщила о новых санкциях против России из-за ситуации на Украине, пишет Bloomberg.
Турция отказалась присоединяться к антироссийским санкциям

Уточняется, что под ограничения попали 33 российских предпринимателя и их ближайшие родственники. Это в том числе глава "Газпрома" Алексей Миллер, владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович, глава "Транснефти" Николай Токарев и председатель совета директоров банка "Россия" Дмитрий Лебедев.

Ранее Австралия ввела санкции лично против Владимира Путина, а также ряда министров России.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции. Заявленная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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