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Опрос выявил главные страхи россиян

08:16
  • понедельник
  • 14 марта 2022

Об этом рассказал руководитель ВЦИОМ

Главные страхи россиян в настоящее время связаны с инфляцией и безработицей. Об этом в понедельник, 14 марта, рассказал руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
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Эксперт пояснил, что граждане боятся всплеска цен на предметы повседневного потребления и сокращения их ассортимента — это потребует поиска аналогов привычным товарам и изменениям привычек.

Что касается "военного страха", он пока не очень высок, поскольку спецоперация России по защите республик Донбасса проходит на территории Украины, рассказал Федоров. Однако у россиян есть страхи относительно роста преступности — это обычно происходит, когда начинаются экономические кризисы.

Изоляции страны боятся лишь 20-25% опрошенных россиян — тех, кто глобализован, то есть жители крупных городов, работники международных компаний, высокообразованных россиян, молодежь. Для этих категорий населения изоляция означает потерю важных и ощутимых элементов жизни.

Говоря об уходе из России иностранных компаний, Федоров уточнил, что те, кто сожалеет об этом, обвиняют в случившемся прежде всего Запад, а не российские власти. Более того, многие россияне "злорадствуют и говорят, что не нужен нам никакой Макдоналдс", цитируют главу ВЦИОМ "Известия".

2 марта были опубликованы результаты опроса, 58% участников которого заявили, что не собираются предпринимать никаких действий со своими финансами на банковских счетах на фоне санкций и валютных колебаний. Опрос показал, что экономическая ситуация несильно повлияла на финансовые планы россиян.

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