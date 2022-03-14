В Госдуме предложили расширить семейную ипотеку

Сейчас воспользоваться ею могут семьи, в которых ребенок родился не ранее 2018 года

Депутаты ЛДПР совместно с представителями делового сообщества и отраслевых объединений выступили с инициативой о расширении семейной ипотеки. Соответствующее обращение направлено премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Как рассказал первый заместителя главы думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, предлагаемое расширение семейной ипотеки — одна из мер поддержки строительной отрасли в условиях санкционного давления. Действующий порядок разрешает воспользоваться льготной ипотекой семьям, в которых ребенок родился в 2018 году и позже. Депутаты предложили снизить этот порог до 2015 года.

В числе других предлагаемых парламентариям мер поддержки стройотрасли — снижение процентной ставки НДФЛ для строительных компаний, введение моратория на штрафы за просрочку исполнения контрактных обязательств, сохранение в 2022 году пониженных ставок страховых взносов и их распространение на крупных производителей.

Наряду с этим предлагается создать цифровую платформу для мониторинга спроса и предложения на стройматериалы.

В Министерстве строительства и ЖКХ пока не прокомментировали предложения депутатов. В аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина (курирует строительную отрасль в правительстве) подтвердили, что льготные ипотечные программы будут работать на прежних условиях. Все предложения, которые поступают в аппарат правительства, также рассматриваются в установленном порядке, цитируют комментарий аппарата Хуснуллина "Известия".

Ранее сообщалось, что расходы бюджета на план первичных мер поддержки экономики в условиях санкционного давления превысят триллион рублей. При этом в проекте плана не упоминаются расходы на субсидирование ставки в рамках программы льготной ипотеки.

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