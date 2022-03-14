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Кинокритики США и Канады выбрали лучший фильм года

11:32
  • понедельник
  • 14 марта 2022

Церемония прошла без коронавирусных ограничений в очном формате

Лучшим фильмом на премии "Выбор критиков", которая присуждается Ассоциацией кинокритиков, работающих в США и Канаде, стал вестерн "Власть пса" режиссера Джейн Кэмпион, передает TBS.
Представлены номинанты на "Оскар"

Эта же лента удостоилась и награды за лучшую режиссуру.

Лучшим актером назвали Уилла Смита (роль в фильме Рейнальдо Маркуса Грина "Король Ричард"), актрисой - Джессику Честейн ("Глаза Тэмми Фэй" Майкла Шоуолтера).

"Белфаст" Кеннета Браны получил премию за "Лучший актерский состав".

Церемония - без коронавирусных ограничений в очном формате - прошла на двух площадках: в гостинице Savoy в Лондоне и в отеле Fairmont Century Plaza в Лос-Анджелесе.

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Кадр из фильма "Власть пса"
Кадр из фильма "Власть пса"
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