Россиян предупредили о вероятности очередного подорожания ОСАГО

Это связано с ростом цен на запчасти для ремонта по страховке

Стоимость полисов обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) может вырасти на фоне валютных колебаний и роста стоимости автомобильных комплектующих. Об этом рассказали представители страховой отрасли.

Как пояснил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, российская автомобильная отрасль в целом зависима от иностранной валюты. Тарифы по обязательному страхованию автогражданской ответственности зависят от величины выплат, а последние — от рыночных цен на комплектующие, которые подорожали в диапазоне от 30% до 100%.

Кроме того, существует проблема дефицита запчастей, рассказал эксперт. В сегменте массмаркета некоторые комплектующие уже недоступны. Один из вариантов решения проблемы — локализация производства запчастей на территории России, однако это требует времени.

Еще одной причиной роста стоимости ОСАГО может стать реформа предусматривающая повышение выплат по страхованию здоровья и жизни. Еще до начала спецоперации России по защите республик Донбасса и последовавших за этим санкций в Российском союзе автостраховщиков прогнозировали расширение тарифного коридора по ОСАГО в 20%.

Если страховые компании при расчете выплаты откажутся от учета износа деталей, то есть при денежной компенсации во внимание будут брать стоимость новых запчастей, это может привести к расширению коридора еще на 12%, пишут "Известия".

В декабре 2021 года сообщалось, что Министерство финансов России согласовало с профильными ведомствами изменения в системе ОСАГО, направленные на увеличение компенсационных выплат. В ведомстве подтвердили, что предлагаемые корректировки вызовут рост цен на полисы ОСАГО.

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