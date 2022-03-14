Жертвами январских беспорядков в Казахстане стали 230 человек

20 человек погибли, случайно попав под обстрел

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов сообщил на заседании Мажилиса парламента, что в результате произошедших в начале января беспорядков в стране погибли 230 человек.

"Среди них 19 военных и силовиков. Больше всего погибло в городе Алматы - их 139 человек", - уточнил генпрокурор (цитата по ТАСС).

Он добавил, что 20 человек погибли, случайно попав под обстрел.

Также сообщается, что пострадали около 3,5 тысячи силовиков - 80% от всех, получивших травмы в те дни.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста, связанные с повышением цен на сжиженный газ. Они переросли в масштабные беспорядки и уличные бои с силовиками.

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