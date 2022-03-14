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На Дальнем Востоке и в Сибири прошли акции в поддержку российских военных

08:55
  • понедельник
  • 14 марта 2022

В Хабаровске водители выстроили автомобили в латинскую букву V

На Дальнем Востоке и в Сибири прошли масштабные акции в поддержку наших военных, которые участвуют в  спецоперации по защите Донбасса.

В Хабаровске водители выстроили свои автомобили в латинскую букву V. А  музыканты оркестра штаба Восточного военного округа, которые также помогли сформировать фигуру, исполнили песни военных лет.  После состоялся автопробег по улицам города - участие в акции "Сила в правде" приняли тысячи жителей.

В Чите представители военно-патриотических движений, общественных организаций и сотрудники Росгвардии пронесли по аллее одного из парков огромный российский триколор, отдельные группы передвигались в форме латинских букв V и Z.

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