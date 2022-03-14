ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США попытались надавить на Китай за содействие России

08:48
  • понедельник
  • 14 марта 2022

Вопреки угрозам со стороны Запада Пекин продолжает поддерживать Москву

США в очередной раз попытались оказать давление на Китай. Теперь - за содействие России. Советник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, если Пекин будет помогать Москве уйти от западных санкций и компенсировать потери, КНР ждёт глобальная изоляция. Однако никаких ограничений против Китая не последовало.

США сегодня попытаются договориться. Салливан в Риме встретится с представителем Госсовета народной республики. Несмотря на давление Запада, Китай продолжает поддерживать Россию. Власти ведут переговоры о потенциальных инвестициях в нашу страну.

Между тем, этой ночью американский и французский лидеры по телефону обсудили очередное ужесточение санкций против Москвы. И сегодня послы Евросоюза, как ожидается, утвердят новый пакет ограничений, не взирая на то, что рестрикции уже отражаются на всей мировой экономике.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Белый дом в США
Белый дом в США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.