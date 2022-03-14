США попытались надавить на Китай за содействие России

Вопреки угрозам со стороны Запада Пекин продолжает поддерживать Москву

США в очередной раз попытались оказать давление на Китай. Теперь - за содействие России. Советник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, если Пекин будет помогать Москве уйти от западных санкций и компенсировать потери, КНР ждёт глобальная изоляция. Однако никаких ограничений против Китая не последовало.

США сегодня попытаются договориться. Салливан в Риме встретится с представителем Госсовета народной республики. Несмотря на давление Запада, Китай продолжает поддерживать Россию. Власти ведут переговоры о потенциальных инвестициях в нашу страну.

Между тем, этой ночью американский и французский лидеры по телефону обсудили очередное ужесточение санкций против Москвы. И сегодня послы Евросоюза, как ожидается, утвердят новый пакет ограничений, не взирая на то, что рестрикции уже отражаются на всей мировой экономике.

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