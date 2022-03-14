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Минобороны рассказало о подвигах российских военных

08:33
  • понедельник
  • 14 марта 2022

Под командованием полковника Владимира Полякова зенитная ракетная бригада уничтожила более 30 воздушных целей ВСУ

В ходе спецоперации по защите Донбасса российские военнослужащие проявляют мужество и героизм. В Минобороны России рассказали о подвигах.

Техник узла связи прапорщик Иван Козловцев после массированного минометного обстрела со стороны ВСУ вытащил из подбитой машины раненых товарищей и, рискуя собственной жизнью, развернул станцию спутниковой связи. Это позволило восстановить управление батальонно-тактической группой.

Расчет беспилотника "Орлан 10" - младшие сержанты Сергей Марусов и Александр Кузьмин  обнаружили 6 диверсионно-разведывательных групп противника , а также три системы залпового огня "Град". В результате без потерь удалось ликвидировать значительное количество военной техники и живой силы противника.

Под командованием полковника Владимира Полякова зенитная ракетная бригада уничтожила более 30 воздушных целей ВСУ, из них пять самолетов Су-24 и 25 беспилотников, в том числе 12 турецких "Байрактаров".

Старшина Сергей Ершов был ранен в бою с превосходящими силами противника, однако смог вывести в безопасное место разведгруппу, при этом огнем из БМП уничтожил блокпост украинских националистов.

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