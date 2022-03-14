Россияне рассказали, как повышают свою эффективность

Многие жалуются на усталость после зимы

Как следует из опроса сервиса "Зарплата.ру", на результаты которого ссылается ТАСС, 89% россиян ощущают влияние усталости после зимы на рабочий процесс.

"Участники опроса указали основные способы восстановления работоспособности: поддержка организма витаминами - 32%; прогулки на свежем воздухе - 29%; увеличение потребления кофе в течение дня - 24%", - говорится в исследовании.

Вместе с тем 4% выбрали спорт, 2% - отпуск и отъезд из города, еще 2% - оздоровительные процедуры.

При этом 41% респондентов заявили, что работодатели должны в этот период предусматривать дополнительные часы или дни отдыха.

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