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Россияне рассказали, как повышают свою эффективность

09:23
  • понедельник
  • 14 марта 2022

Многие жалуются на усталость после зимы

Как следует из опроса сервиса "Зарплата.ру", на результаты которого ссылается ТАСС, 89% россиян ощущают влияние усталости после зимы на рабочий процесс.

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"Участники опроса указали основные способы восстановления работоспособности: поддержка организма витаминами - 32%; прогулки на свежем воздухе - 29%; увеличение потребления кофе в течение дня - 24%", - говорится в исследовании.

Вместе с тем 4% выбрали спорт, 2% - отпуск и отъезд из города, еще 2% - оздоровительные процедуры.

При этом 41% респондентов заявили, что работодатели должны в этот период предусматривать дополнительные часы или дни отдыха.

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