Психолог предложила еще один способ справиться с тревогой и стрессом

Этот способ был популярен еще в XVIII-XIX веках

Человеку, который испытывает повышенную тревожность и стресс, рекомендуется вести личный дневник. Об этом рассказала психолог, преподаватель Московского института психоанализа Анастасия Пономаренко.

Эксперт напомнила, что ведение дневников было очень популярно у романтичных барышень XVIII-XIX веков. И в наши дни это отличный инструмент для работы с тревожностью и стрессом.

Психолог пояснила, что любой ритуал снижает тревожность, потому что мозг очень любит определенность: есть определенность — нет опасности, определенности нет — опасность есть. Таков эволюционный механизм, который присутствует до сих пор в нашей жизни.

Таким ритуалом Пономаренко предложила сделать ведение дневника. Если за десять минут до отхода ко сну написать в дневнике о событиях прошедшего дня, это отличный метод снизить тревожность.

Это также хороший способ саморефлексии и самоидентификации. Запись достижений в личном дневнике поможет осознать их значимость, еще раз пережить эти моменты и "понять, что мы молодцы, что смогли это сделать", цитирует психолога АГН "Москва".

В столице любой желающий может обратиться в Московскую службу психологической помощи населению. Сделать это можно бесплатно и анонимно, все каналы психологической помощи (горячая линия, чат) работают круглосуточно.

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