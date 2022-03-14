Российских военнослужащих наградили за военную операцию на Украине

Командир танка Анатолий Власов удостоен ордена мужества

В госпитале имени Вишневского в Подмосковье состоялась торжественная церемония вручения наград военнослужащим, которые отличились при проведении специальной операции по защите Донбасса.

В соответствии с указом президента Владимира Путина, командир танка Анатолий Власов удостоен Ордена мужества. Награду ему вручил заместитель министра обороны генерал-полковник Геннадий Жидко.

"Выздоравливаю, заживают раны, лечат хорошо, после полного выздоровления обязательно хочу вернуться к товарищам", - заявил командир танка Анатолий Власов.

"Состояние с каждым днем все лучше, надеюсь на скорейшее выздоровление. Персонал очень хороший. Вопросов нет – ощущаю заботу, внимание", - сказал военнослужащий Роман Киселев.

Роман Киселев и еще девять военнослужащих получили из рук замминистра обороны медали за отвагу. Все те, кто поступил в госпиталь, прооперированы. Они находятся сейчас на стадии реабилитации. После полного выздоровления они как можно скорее хотят вернуться в свои подразделения. Для этого используют весь арсенал современных методов лечебной физкультуры, гимнастики, более 40 методов физиотерапии. Реабилитационные программы составляют индивидуально для каждого пациента.

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