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Россия возобновляет авиасообщение с Китаем и Индонезией

10:13
  • понедельник
  • 14 марта 2022

Разрешены по три рейса в неделю на каждом направлении

Россия с сегодняшнего дня возобновляет авиасообщение с Китаем и Индонезией. Об этом объявил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Разрешены по три рейса в неделю на каждом направлении.

Пока неясно, будут ли наши и зарубежные авиакомпании выполнять их. Большинство отечественных перевозчиков с начала марта ограничили полёты за границу. Причины - санкции в отношении России и опасения по поводу арестов воздушных судов.

Также с сегодняшнего дня Россия увеличивает количество рейсов с 16 странами. В их числе Азербайджан, Армения, Вьетнам, Казахстан, Сербия, Таджикистан, Таиланд, Узбекистан.

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