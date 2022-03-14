Россия возобновляет авиасообщение с Китаем и Индонезией

Разрешены по три рейса в неделю на каждом направлении

Россия с сегодняшнего дня возобновляет авиасообщение с Китаем и Индонезией. Об этом объявил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Разрешены по три рейса в неделю на каждом направлении.

Пока неясно, будут ли наши и зарубежные авиакомпании выполнять их. Большинство отечественных перевозчиков с начала марта ограничили полёты за границу. Причины - санкции в отношении России и опасения по поводу арестов воздушных судов.

Также с сегодняшнего дня Россия увеличивает количество рейсов с 16 странами. В их числе Азербайджан, Армения, Вьетнам, Казахстан, Сербия, Таджикистан, Таиланд, Узбекистан.

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