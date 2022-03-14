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МИД: санкции Запада не дадут результата

09:24
  • понедельник
  • 14 марта 2022

Россия не будет просить снимать ограничения

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил в интервью "Известиям", что своими санкциями Запад пытается поставить Москву в трудное положение в качестве наказания за суверенные политические решения.
Турция отказалась присоединяться к антироссийским санкциям

"Санкции как инструмент давления на нас, во-первых, нелегитимны, а во-вторых, не дадут результата", - подчеркнул при этом замглавы внешнеполитического ведомства.

Дипломат добавил, что Россия не будет просить снимать эти санкции.

"Мы просто будем и дальше развивать свою экономику и свою способность к самостоятельному развитию", - уточнил Вершинин.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Заявленная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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