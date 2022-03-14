Маск пожаловался на инфляционное давление

Проблемы возникли в сфере сырья и логистики

Американский предприниматель Илон Маск написал в Twitter, что видит проблемы в сфере сырья и логистики.

"Tesla и SpaceX в последнее время наблюдают значительное инфляционное давление в сфере сырья и логистики", - говорится в посте.

Маск добавил, что с этими вызовами сталкиваются и другие американские компании.

Ранее президент США Джо Байден объяснил рекордную за 40 лет инфляцию в стране "агрессивными действиями Путина".

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад в связи с этим вводит санкции против Москвы - в том числе против энергетического сектора.

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