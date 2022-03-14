ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Маск пожаловался на инфляционное давление

09:28
  • понедельник
  • 14 марта 2022

Проблемы возникли в сфере сырья и логистики

Американский предприниматель Илон Маск написал в Twitter, что видит проблемы в сфере сырья и логистики.
Рогозин: МКС до 2030 года развалится

"Tesla и SpaceX в последнее время наблюдают значительное инфляционное давление в сфере сырья и логистики", - говорится в посте.

Маск добавил, что с этими вызовами сталкиваются и другие американские компании.

Ранее президент США Джо Байден объяснил рекордную за 40 лет инфляцию в стране "агрессивными действиями Путина".

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад в связи с этим вводит санкции против Москвы - в том числе против энергетического сектора.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Илон Маск
Илон Маск
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.