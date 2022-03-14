Аномальное атмосферное давление ждет россиян

К этому приведет антициклон

Аномально высокое атмосферное давление прогнозируется в центре и на юге Европейской России к концу недели. Об этом в понедельник, 14 марта, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Из-за мощного антициклона показатель с каждый днем будет расти, предупредил синоптик. К концу недели атмосферное давление будет очень высоким — на 20-25 миллиметров ртутного столба выше многолетних значений.

На фоне антициклона также ожидается снижение температуры воздуха. В понедельник в Центральной России погода апрельская — опережающая климатический график как минимум на две недели, рассказал Вильфанд. Однако уже во вторник режим циркуляции в атмосфере начнет меняться, поэтому ожидается похолодание, сообщает РИА Новости.

В ночь на 10 марта в Москве был зафиксирован локальный температурный рекорд. Эта ночь оказалась самой морозной в столице с середины января. Столбики термометров опускались до минус 14 градусов, по Московской области – до минус 23 градусов.

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