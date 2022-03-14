Собянин рассказал о проектах благоустройства в Юго-Восточном округе

В 2022 году запланирован ряд крупных проектов

В Москве продолжается благоустройство территорий в рамках программы "Мой район". Ряд крупных проектов будет реализован в Юго-Восточном округе столицы, рассказал мэр города Сергей Собянин.

На набережной Москвы-реки продолжат благоустройство парка "Печатники". Вдоль берега проложат пешеходные и велосипедные дорожки, обустроят удобные спуски к реке, отремонтируют детские и спортивные площадки.

В Люблино работы пройдут в жилом квартале между улицами Верхние Поля, Краснодарская, Перерва и Марьинский Парк. Для жителей создадут удобные прогулочные маршруты и обновят инфраструктуру отдыха во дворах, запланированы работы по озеленению территории, замена покрытия и оборудования на детских и спортивных площадках.

В Южнопортовом районе на Велозаводской улице благоустроят территорию Городской клинической больницы №13. Здесь появятся комфортные места для прогулок на свежем воздухе, детская площадка, зоны ожидания и общения с близкими людьми. Территорию больницы украсят альпийские горки, цветники, газоны и десятки новых деревьев.

В 2022 году в ЮВАО также благоустроят 19 школьных территорий, рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в Северо-Восточном округе столицы будут реализованы пять крупных проектов. Благоустройство продолжится в районах Свиблово, Бабушкинский, Бибирево, Южное Медведково.

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