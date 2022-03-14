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У России есть средства для выплаты по госдолгу

09:33
  • понедельник
  • 14 марта 2022

Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов

Как заявил министр финансов Антон Силуанов, заявления о том, что Россия не может выполнить свои обязательства по госдолгу, не соответствуют действительности.

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"У нас есть необходимый объем средств для обслуживания наших обязательств", - приводит слова главы Минфина пресс-служба ведомства.

Силуанов добавил, что расценивает заморозку валютных счетов Банка России и правительства страны как желание ряда зарубежных стран организовать искусственный дефолт.

По уточнению министра, в эмиссионных документах заложена возможность проводить оплату в рублях по курсу ЦБ на дату платежа.

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