У России есть средства для выплаты по госдолгу

Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов

Как заявил министр финансов Антон Силуанов, заявления о том, что Россия не может выполнить свои обязательства по госдолгу, не соответствуют действительности.

"У нас есть необходимый объем средств для обслуживания наших обязательств", - приводит слова главы Минфина пресс-служба ведомства.

Силуанов добавил, что расценивает заморозку валютных счетов Банка России и правительства страны как желание ряда зарубежных стран организовать искусственный дефолт.

По уточнению министра, в эмиссионных документах заложена возможность проводить оплату в рублях по курсу ЦБ на дату платежа.

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