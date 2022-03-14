Москва не видит оснований для отправки на Украину миротворцев ООН

Ситуация полностью контролируется российскими военными

Как сообщил в беседе с РИА "Новости" директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев, в настоящее время вопрос об отправке миротворцев ООН на Украину не стоит.

Как уточнил дипломат, этой темы нет в повестке ни Совета безопасности ООН, ни других международных площадок.

По словам Ильичев, Москва не видит оснований для подобных мер. Ситуация полностью контролируется российскими военными.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"