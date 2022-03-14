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Российские военные вывели из строя почти 4 тысячи военных объектов на Украине

10:17
  • понедельник
  • 14 марта 2022

За последнюю ночь были сбиты четыре дрона ВСУ

За время проведения Россией специальной военной операции по защите республик Донбасса было ликвидировано 3920 объектов военной инфраструктуры Украины. Об этом в понедельник, 14 марта, рассказали в российском Министерстве обороны.
Минобороны рассказало о подвигах российских военных

Как уточнил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, уничтожено 143 беспилотных летательных аппарата, 1267 танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивные системы залпового огня, 457 орудий полевой артиллерии и минометов, 1028 единиц специальной военной автомобильной техники.

За ночь 14 марта российская авиация и средства противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника ВСУ, включая один "Байрактар ТБ-2". Поражены 187 объектов ВСУ, включая два пункта управления, зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", радиолокационную станцию наведения и целеуказания, две реактивные установки залпового огня, две станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов, 31 место скопления боевой техники.

Подразделения российских Вооруженных Сил за последние сутки продвинулись на 11 км. Военные вышли на рубеж Водяное, Сладкое, Степное, Тарамчук и Славное, рассказал Конашенков.

13 марта российские военные показали видео уничтожения украинской установки залпового огня боевым дроном. Украинское орудие было уничтожено беспилотным летательным аппаратом ВКС России с высоты более трех тысяч метров. Для этого использовался высокоточный боеприпас.

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