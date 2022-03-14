Российские военные вывели из строя почти 4 тысячи военных объектов на Украине

За последнюю ночь были сбиты четыре дрона ВСУ

За время проведения Россией специальной военной операции по защите республик Донбасса было ликвидировано 3920 объектов военной инфраструктуры Украины. Об этом в понедельник, 14 марта, рассказали в российском Министерстве обороны.

Как уточнил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, уничтожено 143 беспилотных летательных аппарата, 1267 танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивные системы залпового огня, 457 орудий полевой артиллерии и минометов, 1028 единиц специальной военной автомобильной техники.

За ночь 14 марта российская авиация и средства противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника ВСУ, включая один "Байрактар ТБ-2". Поражены 187 объектов ВСУ, включая два пункта управления, зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", радиолокационную станцию наведения и целеуказания, две реактивные установки залпового огня, две станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов, 31 место скопления боевой техники.

Подразделения российских Вооруженных Сил за последние сутки продвинулись на 11 км. Военные вышли на рубеж Водяное, Сладкое, Степное, Тарамчук и Славное, рассказал Конашенков.

13 марта российские военные показали видео уничтожения украинской установки залпового огня боевым дроном. Украинское орудие было уничтожено беспилотным летательным аппаратом ВКС России с высоты более трех тысяч метров. Для этого использовался высокоточный боеприпас.

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