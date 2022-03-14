ЦБ изменит порядок расчета курсов доллара и евро

Для повышения репрезентативности в условиях повышенной волатильности на рынке
Банк России сообщил в понедельник, что расширит временной диапазон расчета официального курса доллара к рублю.
"А также упростит порядок установления официального курса евро к рублю", - уточняется в сообщении.
Делается это для повышения репрезентативности курса доллара США по отношению к рублю в условиях повышенной волатильности на валютном рынке.
Проект указания направили на регистрацию в Минюст.
Курс доллара в начале торгов понедельника повысился на 1,25 рубля, до 115,5 рубля, евро - снизился на 3 копейки, до 121 рубля.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"