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ЦБ изменит порядок расчета курсов доллара и евро

10:43
  • понедельник
  • 14 марта 2022

Для повышения репрезентативности в условиях повышенной волатильности на рынке

Банк России сообщил в понедельник, что расширит временной диапазон расчета официального курса доллара к рублю.

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"А также упростит порядок установления официального курса евро к рублю", - уточняется в сообщении.

Делается это для повышения репрезентативности курса доллара США по отношению к рублю в условиях повышенной волатильности на валютном рынке.

Проект указания направили на регистрацию в Минюст.

Курс доллара в начале торгов понедельника повысился на 1,25 рубля, до 115,5 рубля, евро - снизился на 3 копейки, до 121 рубля.

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