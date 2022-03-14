Сирийские добровольцы записываются для участия в спецоперации на Украине

Тысячи ветеранов боевых действий выстраиваются в очереди в сборных пунктах

Добровольцы со всего мира хотят присоединиться к спецоперации, которую проводит Россия на Украине. В Сирии тысячи ветеранов боевых действий выстраиваются в очереди в сборных пунктах.

Эти мужчины пришли на сборный пункт, чтобы отправиться на Украину и принять участие в специальной военной операции. Держать оружие в руках для них не впервой. Поэтому сегодня - только запись в реестр и получение обмундирования.

"Наш долг - быть вместе с Россией и сражаться за нее так, как она сражалась за нас. Тем более, что на Украине россияне снова жертвуют собой, спасая братский народ от нацистов, которые сродни ИГИЛ и "Джебхат Ан-Нусре" (обе организации признаны террористическими в России, их деятельность запрещена), - заявил доброволец Мустафа Каран.

Боевой опыт они получили в Сирии. Война с терроризмом длилась более 10 лет. Теперь настало время помочь России, которая борется с неофашизмом на Украине.

"Я слышал слова президента Владимира Путина. Он сказал - если Россия не остановит США и НАТО на Украине, то они придут на русскую землю и разрушат вашу великую страну. Этого нельзя допустить", - говорит доброволец Ибрагим Мажд.

В мирной жизни они были водителями, инженерами и врачами. Но за 10 лет гражданской войны научились держать оружие в руках. И говорят, что теперь готовы, в свою очередь, помочь России. И сделать это сегодня могут не только сирийцы, а также добровольцы со всего мира. ЦАР, Конго, Камерун - жители этих стран поддерживают нашу страну и наших военных.

- Все что делает Россия - это превентивные действия. Мы знаем, что за этими событиями стоит НАТО. Мы, камерунцы, если нас попросят пойти и поддержать Россию, мы пойдём, не задумываясь.

А еще Венесуэла, Перу, Никарагуа. В свое время Россия неоднократно оказывала помощь этим странам. А сегодня их граждане готовы помочь России.

- Я венесуэлец. Мы, как и другие страны, боремся против империализма и гегемонии США. Мы полностью поддерживаем специальную военную операцию России против нацизма и США. Мы уверены, что наш опыт будет полезен.

США и другие западные страны уже неоднократно продемонстрировали свою заинтересованность в раскачивании обстановки в мире. Но жители десятков других государств не обманываются и видят реальное положение вещей. И поэтому сегодня готовы принять участие в борьбе с украинскими националистами.

Алексей Платонов, Сергей Ким. "ТВ Центр". Сирия.

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