Определен максимум займов для "кредитных каникул"

Власть поддерживает россиян в условиях санкций
Российское правительство утвердило параметры займов для обращения граждан за "кредитными каникулами".
Соответствующее постановление подписал глава кабинета министров Михаил Мишустин. Решение принято в рамках комплекса мер поддержки россиян и бизнеса в условиях санкций.
Так, для потребительских кредитов установлены следующие лимиты:
- Физические лица - 300 тысяч рублей;
- ИП - 350 тысяч рублей;
- Кредитные карты - 100 тысяч рублей;
- Автокредиты - 700 тысяч рублей.
По ипотеке установлены следующие лимиты:
- Для Москвы – 6 миллионов рублей;
- Для Подмосковья, Санкт-Петербурга и регионов ДФО – 4 миллиона рублей;
- Для остальных регионов России – 3 миллиона рублей.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому физические и юридические лица смогут рассчитывать на "кредитные каникулы" до 30 сентября 2022 года.
Заемщики смогут воспользоваться этим правом в том случае, если их доход снизился на 30% в сравнении со средним доходом в предыдущем году, а также в случае, если кредит выдан до 1 марта 2022 года.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"