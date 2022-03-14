Определен максимум займов для "кредитных каникул"

Власть поддерживает россиян в условиях санкций

Российское правительство утвердило параметры займов для обращения граждан за "кредитными каникулами".

Соответствующее постановление подписал глава кабинета министров Михаил Мишустин. Решение принято в рамках комплекса мер поддержки россиян и бизнеса в условиях санкций.

Так, для потребительских кредитов установлены следующие лимиты:

Физические лица - 300 тысяч рублей;

ИП - 350 тысяч рублей;

Кредитные карты - 100 тысяч рублей;

Автокредиты - 700 тысяч рублей.

По ипотеке установлены следующие лимиты:

Для Москвы – 6 миллионов рублей;

Для Подмосковья, Санкт-Петербурга и регионов ДФО – 4 миллиона рублей;

Для остальных регионов России – 3 миллиона рублей.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому физические и юридические лица смогут рассчитывать на "кредитные каникулы" до 30 сентября 2022 года.

Заемщики смогут воспользоваться этим правом в том случае, если их доход снизился на 30% в сравнении со средним доходом в предыдущем году, а также в случае, если кредит выдан до 1 марта 2022 года.

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