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Определен максимум займов для "кредитных каникул"

10:30
  • понедельник
  • 14 марта 2022

Власть поддерживает россиян в условиях санкций

Российское правительство утвердило параметры займов для обращения граждан за "кредитными каникулами".

Соответствующее постановление подписал глава кабинета министров Михаил Мишустин. Решение принято в рамках комплекса мер поддержки россиян и бизнеса в условиях санкций.

Так, для потребительских кредитов установлены следующие лимиты:

  • Физические лица - 300 тысяч рублей;
  • ИП - 350 тысяч рублей;
  • Кредитные карты - 100 тысяч рублей;
  • Автокредиты - 700 тысяч рублей.

По ипотеке установлены следующие лимиты:

  • Для Москвы – 6 миллионов рублей;
  • Для Подмосковья, Санкт-Петербурга и регионов ДФО – 4 миллиона рублей;
  • Для остальных регионов России – 3 миллиона рублей.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому физические и юридические лица смогут рассчитывать на "кредитные каникулы" до 30 сентября 2022 года.

Заемщики смогут воспользоваться этим правом в том случае, если их доход снизился на 30% в сравнении со средним доходом в предыдущем году, а также в случае, если кредит выдан до 1 марта 2022 года.

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